“Улей” и голливудские волны: как создать винтажные прически, которые и сегодня выглядят потрясающе

Мода на прически постоянно меняется. Стилисты всегда придумывают что-то новое, но винтаж уже давно стал классикой, которая будет хорошо смотреть в любые времена. Крупные волны, прилизанные завитки и “ульи” – все они по-прежнему выглядят помпезно и элегантно. Хотите знать, как сделать винтажные прически, которые подчеркнут вашу красоту? Расскажем ниже.

Пучок с завитками

Эта винтажная прическа выглядит одновременно стильно и необычно. Чтобы сделать ее, разделите волосы на пряди. Каждую из них закрутите утюжком в миниатюрный пучок. Закрепите их на голове, образуя высокую прическу, и заколите невидимками. Добавьте объема прическе, закрутив челку и уложив ее на одну сторону.

Прическа “Виктори роллс”, спадающая на лоб

“Виктори роллс” – это классика винтажа. Эти завитки можно размещать в любой части прически. Например, в 1950-х годах женщины располагали их прямо на лоб, почти полностью скрывая его. Уложите волосы (кроме прядей у лица) в лаконичный пучок. Оставшиеся локоны подкрутите утюжком, создавая форму “Виктори роллс”, и опустите их на лоб. Закрепите лаком или даже гелем, чтобы пряди не распались.

Локоны, заколотые с одной стороны

Длинные волнистые локоны, ниспадающие на плечи, всегда выглядят красиво и элегантно. Чтобы сделать прическу визуально сложнее, подберите пряди с одной стороны и заколите их назад. Не прижимайте волосы слишком сильно к голове. Заколотая прядь должна быть приподнятой, чтобы создавать объем. Без него в винтажном стиле никуда.

Локоны, заколотые сзади

Вы можете усложнить эту прическу, если заколете пряди с обеих сторон. Такие локоны смотрятся одновременно просто и изысканно. Чтобы сделать такие локоны, разделите волосы на прямой пробор. Поочередно заколите пряди сзади, не забывая об объеме. Вы можете подкрутить локоны утюжком, чтобы сделать их более волнистыми.

“Улей”

Прическа “Улей” – это настоящий хит 1960-х годов. И сегодня ее можно увидеть на многих знаменитостях. Она отлично подойдет, если вы собираетесь на праздничный вечер. Но сделает ее самостоятельно достаточно сложно. “Улей” состоит из прядей, которые укладывают так, чтобы они образовывали округлый, но высокий пучок. Локоны у лица разделяют косым пробором и зализывают на одну сторону.

Стиль пин-ап 1940-х годов

Пин-ап – это закрученные пряди и волнистые локоны. Завейте волосы утюжком. Перекиньте пряди у лица через верх так, чтобы они образовывали объемные завитки. Вам остается только заколоть их и закрепить лаком, а потом добавить яркие аксессуары: цветы или заколки.

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Пучок, украшенный цветами

Этот пучок смотрится особенно элегантно, потому что пряди не стягивают в тугой улей. Вместо этого их укладывают в объемную и немного неопрятную конструкцию. Закрепите локоны невидимками на макушке, чтобы прическа не распалась. Чтобы переход от головы к пучку не бросался в глаза, скройте его заколками с цветами.

Голливудские волны

Голливудские локоны впервые появились на красных дорожках еще в 1930-е года и с тех пор не выходят из моды. Следите за тем, чтобы волны на прядях завивались внутрь, а не наружу. Нужно только правильно закрутить их утюжком, а потом закрепить лаком.

Волнистый боб с завитками

Боб – современная прическа, но и ей можно придать винтажных ноток, если правильно уложить. Разделите волосы и накрутите на них бигуди. Убедитесь, что пряди закручены внутрь по направлению к лицу. Не забудьте закрепить завитки лаком, чтобы они не распались.

Шиньон с уложенными локонами

Шиньон – это более сложная вариация пучка. Волосы в этом случае собирают в узел и закрепляют на затылке. Пучок – повседневная прическа, а шиньон – праздничная. Его достаточно сложно уложить, если у вас короткие волосы. Волосы нужно разгладить и закрепить по кругу, а потом закрепить невидимками.

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Тугие локоны вокруг лица

Эта прическа отличается своей необычностью и объемом. Разделите волосы на пряди и завейте каждую из них утюжком. У вас должны получиться тугие завитки, которые нужно закрепить по всему контуру лица так, чтобы они естественно его обрамляли. Волосы с затылка можно заколоть в строгий пучок, чтобы они не отвлекали внимания от завитков.

“Виктори роллс” с шиньоном

Эта прическа сочетает в себе сразу два винтажных атрибута: шиньон и “Виктори роллс”. Чтобы сделать ее, разделите волосы на три части: две по бокам и одну снизу. Локоны, расположенные у лица, нужно завить в объемные завитки и закрепить их на макушке. Они должны выглядеть симметрично. Нижнюю часть заплетите в классический шиньон.

“Виктори роллс” сзади и по сторонам

“Виктори роллс” необязательно должны выглядеть симметрично. Вы можете экспериментировать с этими завитками, располагая их в любом месте на голове. Главное, чтобы пряди закручивались вниз, чтобы обеспечить им объем.

Мелкие волны

Мелкие волны – это классическая прическа 1930-х годов. Проще всего сделать ее с помощью щипцов. Можно использовать и насадку гофре для утюжка. Если и ее под рукой нет, просто плотно заплетите волосы во французскую косу и оставьте на ночь. Мелкие волны особенно хорошо смотрятся, когда они собраны в низкий пучок.

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Высокий пучок волнами

Такой пучок – идеальный вариант для торжественных мероприятий. Зализанные волны хорошо держат объем, выглядят аккуратно и элегантно. Завейте их щипцами, придерживаясь одного направления. Затем сложите их в пучок любой формы и закрепите гелем для укладки.

Ниспадающие волны

Крупные волны, закрученные вовнутрь, считаются классикой винтажа. Такая прическа хорошо подойдет для повседневного стиля. Смажьте волосы гелем, чтобы придать им гладкость, сделать более послушными. Заколите пряди невидимками по контуру лица, чтобы создать объем у корней.

Заколотые локоны

Если ваши волосы отличаются непослушностью, такой пучок – идеальный вариант для вас. Завейте пряди и заколите их по всему периметру головы, создавая визуальную асимметрию. Пусть локоны лежат хаотично: это сделает прическу более объемной. А еще она не будет испорчена, если один из завитков вдруг решит распуститься. Чтобы этого не произошло, закрепите прическу лаком. Если завиток все-таки выпал, просто подкрепите его невидимкой обратно. Так как прическа не выглядит зализанной и аккуратной, никто и не заметит легкой неопрятности на волосах.

Простой пучок с декором

Создание этого пучка не отнимет у вас много времени. Вам понадобится только повязка или лента на голову, а также несколько невидимок. Чистые волосы заколите в свободный пучок, расположив его снизу, а не на макушке. Не затягивайте пряди слишком туго, они должны сидеть свободно. Эта прическа хороша тем, что вам не нужно укладывать волосы утюжком или щипцами. Чтобы добавить ей винтажного шика, поверх пучка через лоб подвяжите горизонтальную ленту или цепочку.

Классическая “Виктори роллс”

Это типичная винтажная прическа, появившаяся еще в 1940-х годах. “Виктори роллс” в классическом исполнении – это неотъемлемый атрибут пин-апа. Чтобы сделать ее самостоятельно, вам нужно разделить пряди у лица прямым пробором, а затем завить каждую из них в высокий пучок. Завитки могут быть как большими, так и маленькими. Их размер зависит от объема ваших волос. Закрепите их на макушке головы так, чтобы они выглядели симметрично. А остальные волосы оставьте свободными.

Растрепанные кудри и повязка на голову

Эта прическа сочетает в себе стили 1950-х и 1980-х годов. Завейте волосы в мелкие кудри и соберите их в свободный пучок. Закрепите его на макушки шпильками и освободите несколько прядей у лица. Теперь завяжите поверх пучка любой платок, и вы будете выглядеть великолепно.