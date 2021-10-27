 

Наталья Орейро попалась на взятке сотруднику ГИБДД

27.10.2021, 17:31, Разное
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Актриса Наталья Орейро попалась на взятке сотруднику ГИБДД – инцидент произошел всего через несколько часов после выдачи ей гражданства Российской Федерации. Звезду «Дикого ангела» остановили за превышение скорости на Рублево-Успенском шоссе.

Младший лейтенант, остановивший “Мерседес” актрисы, пожаловался на вызывающее поведение Орейро и попытку дачи взятки. По словам полицейского, она вела себя крайне агрессивно и пыталась поскорее покинуть место происшествия.

«Когда я остановил ее и объяснил причину остановки, то у нее началась истерика. Гражданка начала активно жестикулировать руками и через Google-переводчик возражать мне на ломанном русском языке. Она заявила, что в Европе всегда ездит не меньше 120 км/ч и старается делать так же в России, но из-за наших дорог не может взять разгон. Когда я объяснил ей, что необходимо заплатить штраф за превышение скорости, то она достала из сумки 200 долларов и пыталась всучить мне купюры со словами: «На-на, бери! Ты че, не русский что ли?!» — рассказал автоинспектор.

Россиянку пришлось задержать до приезда вышестоящего начальства. Начальник специализированного полка ДПС ГИБДД в чине полковника оперативно прибыл на место инцидента и быстро во всем разобрался – Орейро отпустили с предупреждением после непродолжительной профилактической беседы. Позже стало известно, что она согласилась сделать добровольное пожертвование в фонд помощи безопасности дорожного движения.

«Был бы какой иностранный гражданин, тогда совсем другой разговор – штраф и машину на штрафстоянку. А так наш человек, все отлично понимает. Всегда можно договориться», — прокомментировал инцидент полковник.

В отношении младшего лейтенанта, остановившего актрису, проводится проверка на предмет неполного служебного соответствия, ему уже объявлен выговор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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