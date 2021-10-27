 

Украинцы назвали основные экологические проблемы страны – опрос

27.10.2021, 17:20, Новости дня
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Такой вариант ответа выбрали 36,1% опрошенных.

35,4% граждан в качестве главной экологической проблемы Украины видят сокращение лесов, 34,6% – загрязнение воды, 34% – загрязнение воздуха.

Помимо этого, проблемами экологии в стране респонденты считают скопление бытовых и промышленных отходов (31,3%), халатное отношение граждан к окружающей среде (22,4%) и истощение природных ресурсов бизнесом (21,6%).

Опрос проводился с 14-го по 24 августа среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2001 респондент. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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