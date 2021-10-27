 

“Расту вместе с ней”. Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода

27.10.2021, 17:20, Новости дня
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Футболист уточнил, что семилетняя дочь Юлия живет с его бывшей женой – прима-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор. По словам 27-летнего спортсмена, он старается уделить девочке максимум времени и внимания, даже если для этого у него есть только “полу-выходной день”.

“Я с ней много времени проводил. Она пошла на моих глазах, первые какие-то слова – тоже при мне было. И я думал, что разбираюсь в этом всем. Сейчас я понимаю, что расту вместе с ней. Мне приходится иногда даже думать, что я ей могу говорить, что я ей не могу говорить. Я пытаюсь ее воспитывать так, чтобы девочка, в первую очередь, была образованной и воспитанной”, – рассказал Бущан.

Также голкипер признался, что дочь знает о том, что ее родители – знаменитые люди, но “на этом не зациклена”. По его словам, дочь смотрит все матчи отца и даже спасает его от “настырного внимания поклонников”.

ВИДЕОБущан рассказывает о дочери с 1 ч 10 мин. Видео: Зе Интервьюер / YouTube

 

Контекст:

Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское “Динамо” в 2011-м.

Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/21.

Бущан и Шишпор были женаты с 2014-го по 2019 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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