Фонд Рината Ахметова объявил победителей творческого конкурса эссе “Один день”

“Творческий конкурс проводился в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на портале Музея “Голоса Мирных”, а победители вскоре получат замечательные призы от Фонда: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы видеоблогера. Также ценные призы предусмотрены для учителей, воспитанники которых займут наивысшие места”, – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В финал конкурса вышли 150 лучших работ. После детального оценивания эссе каждого финалиста, жюри огласило результаты. Призовые места распределились следующим образом:

1 место:

Горемыкин Илья, поселок Лисичанский (Луганская область);

Драгун Антонина, Лисичанская специализированная школа № 27 (Луганская область);

Севастьянов Давид, Политехнический лицей-школа, Угледар (Донецкая область);

Шинкарева Катерина, Кондрашевский лицей, село Великая Шапковка (Харьковская область).

2 место:

Кононенко Анастасия, Опорная школа №13, Лисичанск (Луганская область);

Манойло София, Специализированная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Мариуполь (Донецкая область);

Мигаль Анна, Мариупольская школа №34 (Донецкая область);

Кравченко Алина, село Золотаревка (Луганская область);

Саенко Лилия, Шандрыголовская школа (Донецкая область);

Турченко София, Запорожская специализированная школа-интернат “Січовий колегіум” (Запорожская область);

Сухобрус Вадим, Запорожский УПК №67 (Запорожская область);

Жургур Дмитрий, Харьковский УПК гимназия-школа №24 (Харьковская область).

3 место:

Попелюзная Катерина, Авдеевская опорная школа №2 (Донецкая область);

Бидюк Елизавета, Мелитопольский лицей-интернат (Запорожская область);

Воронкова Алла, Селидовская общеобразовательная гимназия (Донецкая область);

Лавренова Анастасия, Опорная школа, Красногоровка (Донецкая область);

Нелипа Владислав, Марьинская опорная школа №1 (Донецкая область);

Резник Александр, Харьковский лицей №141 (Харьковская область);

Селекенова Ангелина, Специализированная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4, Мариуполь (Донецкая область).

Тараненко Данило, Славянский педагогический лицей (Донецкая область);

Подолянюк Амина, Песочинский лицей “Мобиль” (Харьковская область);

Мазитова Дарья, Высочанский лицей №2 (Харьковская область);

Ушканец Данило, Опорная школа, Красногоровка (Донецкая область);

Попова Валерия, Люцернянский УПК Михайловского сельсовета (Запорожская область).

Фото: akhmetovfoundation.org

“Это не просто работы – это человеческие судьбы, жизни, истории, пропущенные через сердце. Наверное, это был самый сложный выбор в моей жизни при оценке работ. Выделить какую-то отдельную работу – невозможно. Они все – уникальны. Это страницы новейшей истории Украины, которые еще не пролистаны”, – отметила начальник отдела по работе с одаренной молодежью Института модернизации содержания образования МОН Украины Светлана Мистюк.

“Для меня, как для ведущего новостей с опытом более 20 лет, важны были, конечно, факты. Но прежде всего я обращал внимание на эмоциональность. Многие эссе вызывали слезы. Каждый из авторов пережил страшные моменты детской жизни, поэтому сделать выбор было очень трудно”, – сказал амбассадор Фонда Рината Ахметова и член жюри, известный ведущий телеканала “Украина” Игорь Пупков.

В ходе проведения конкурса Фонд Рината Ахметова получал многочисленные отзывы как от школьников-участников, так и от учителей, которые вдохновляли их на написание работ.

“Спасибо за проведение такого конкурса, который позволил учащимся узнать больше о себе и о жизни других людей, испытать сильные эмоциональные порывы и потрясения, которые делают их более сильными и мудрыми, понять, что жизнь каждого из них связана с жизнью своей страны. Это самое важное!” – поделилась Елена Дрантусова, учительница из Харькова.

“Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова” – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль мирных жителей, пострадавших от военных действий на востоке Украины. Цель Фонда на ближайшие годы – 100 000 историй Мирных, более 5000 из которых уже собраны.

—