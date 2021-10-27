«Главкосмос» отправит четырех космических туристов в 2024 году

«Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», – сказал Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае, передает РИА «Новости».

По его словам, компания получила ряд других запросов на туристические полеты в космос.

Ранее потенциальный новый космический турист предпочел российский корабль «Союз» кораблю Илона Маска Crew Dragon из-за надежности отечественной космической техники.

Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.