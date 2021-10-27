В авиакомпании Egypt Air рассказали о сообщении с угрозами на борту самолета

Власти Египта сообщили, что по факту возвращения самолета авиакомпании EgyptAir, который вылетел из Каира в Москву, но вернулся через 20 минут, начато расследование, информирует международный аэропорт египетской столицы.

Появление сообщений с угрозами, якобы написанными на одном из сидений, оказалось ложной информацией, передает РИА Новости.

«После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными… Пассажирам будет предоставлен запасной борт», – приводится в заявлении компании.

Людям, не улетевшим в России, компания предоставит другой самолет. Он отправляется в 16:00 (17:00 мск), следует из информации на табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет приземлился спустя час после взлета в аэропорту вылета, а о причинах сразу не говорили.