 

В Испании предложили разбомбить извергающийся вулкан на острове Пальма

27.10.2021, 17:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава правительства канарского острова Гомера Касимиро Курбело, расположенного недалеко от острова Пальма, где проснулся вулкан, в интервью радиостанции Faycan предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение.

«Нет самолета, который полетел бы и сбросил (бомбу). Бум! И пустить лаву в одном направлении. Возможно, я говорю глупость», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, «представим, что это бассейн для дождевой воды, откуда уходит вода, а мы хотим, чтобы она ушла быстро». Он считает, что если сбросить «маленькую бомбу» и «разрушить часть щита», то «выйдет все одновременно».

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо на острове Пальма началось в сентябре. Оно угрожало прибрежной зоне, сообщали в правительстве Канарских островов. Было эвакуировано более 6 тыс. человек, в результате действий стихии повреждено более 300 домов. Вулканологи заявили, что извержение вулкана продлится от 24 до 84 дней.



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