Вкус кофе меняется вместе с климатом

Как сообщают представители университета в штате Монтана (США), из-за глобального потепления меняется и вкус кофе. Изменились условия для роста кофейных деревьев, и они стали давать немного иные плоды, поясняют ученые.

Вообще-то, на процесс выращивания кофе значительно повлияло не менее десяти климатических факторов. На сегодня «настоящий кофе» можно выращивать только в условиях высокогорья.

Качество продукта ухудшается, если растения получают слишком много света и тепла. Кроме того, огромное влияние оказывает изменение влажности и избыток углекислого газа в атмосфере. Для того чтобы спасти кофейное производство, эксперты предлагают немедленно изучить особенности дикорастущих аналогов и заняться селекцией.