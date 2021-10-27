Озвучена идея производить ракетное топливо на Марсе

Отправить миссию на Марс с запасом топлива на дорогу туда и обратно намного труднее, чем с запасом только в одну сторону. Но тогда возникает вопрос: чем заправлять ракету, чтобы она стартовала с Красной планеты, а корабль смог долететь до Земли?

По мнению ученых, достаточно легко можно организовать производство ракетного топлива прямо на поверхности Марса. Для этого нужны цианобактерии и кишечная палочка. Эти примитивные организмы, как оказалось, могут производить необходимый энергоноситель.

Если данная технология будет принята для будущих миссий, то на Марсе действительно появится жизнь. И занесут ее туда люди. А не так ли первые одноклеточные организмы появились и на самой Земле, иронизируют ученые.