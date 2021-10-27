 

Озвучена идея производить ракетное топливо на Марсе

27.10.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отправить миссию на Марс с запасом топлива на дорогу туда и обратно намного труднее, чем с запасом только в одну сторону. Но тогда возникает вопрос: чем заправлять ракету, чтобы она стартовала с Красной планеты, а корабль смог долететь до Земли?

По мнению ученых, достаточно легко можно организовать производство ракетного топлива прямо на поверхности Марса. Для этого нужны цианобактерии и кишечная палочка. Эти примитивные организмы, как оказалось, могут производить необходимый энергоноситель.

Если данная технология будет принята для будущих миссий, то на Марсе действительно появится жизнь. И занесут ее туда люди. А не так ли первые одноклеточные организмы появились и на самой Земле, иронизируют ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Россия призвала США объяснить кибератаки во время выборов в Госдуму

10.09 / “2067: Петля времени”. Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео

21.10 / Лукашенко: Я за власть посиневшими руками не держусь. Вопрос в том, что будет с вами без меня

27.06 / В Чехии призвали к прагматичным отношениям с Россией

10.04 / Обновленный портал Госуслуг получит голосового помощника

02.02 / В “Инвестохиллс Веста” заявили, что глава компании не хотел обидеть украиноязычных читателей своим интервью российскому изданию

28.11 / МВД Украины предупредило о новом мошенничестве в Telegram

07.01 / Xiaomi в очередной раз поднимает цены на смарт-телевизоры в Индии

12.05 / Макфарланд – кибератака на Colonial Pipeline — попытка России использовать слабость Байдена

02.11 / Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19, он лечится дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика