 

Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для “Грузинской мечты”, чем когда он был в Украине – соратница политика

27.10.2021, 16:28, Новости дня
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“Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для “Грузинской мечты”, чем когда он был в Украине. У них сейчас большая головная боль. Когда Саакашвили был в Украине, они могли бравировать и рассказывать разные байки, а теперь – нет. Михаил приехал, спокойно пошел, сел в тюрьму и сказал: “Вот я здесь. Давайте разбираться”. Власти не могут понять, что с ним делать”, – сказала Мамулашвили.

По ее словам, с приездом Саакашвили Грузия получила “большой шанс”.

“Учитывая, что Саакашвили голодает, нельзя его долго в тюрьме держать. Придется максимально мобилизовать все силы, которые понимают, что разговор сейчас вовсе не о личности Михаила, а о существовании наших стран как суверенных государств. Если они по отдельности с каждой разделяются, смогут быстро сломить дух людей. Поступок Михаила стал катализатором для грузинского процесса, который был заморожен. Он сделал все, чтобы лед растаял. Люди понимают, что у нас фактически последний бой. Грузия получила еще один большой шанс”, – подчеркнула Мамулашвили.

Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина. Читайте полную версию интервью.

Контекст:

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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