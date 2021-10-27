 

Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине

27.10.2021, 16:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКак сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза ООН Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.

В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УнIан.

«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.

Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов в Украине

«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.

Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.

В 2015 году в Украине появился «черный список» деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей РФ не нужно. 



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