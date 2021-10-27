 

Патрушев заявил о возросшем воздействии деструктивных групп на молодежь

27.10.2021, 16:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДеструктивные группы с помощью Сети навязывают подросткам криминальную субкультуру и пренебрежение к нормам общественной морали, это может приводить в том числе к нападениям на сверстников в учебных заведениях, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по развитию Центрального федерального округа.

Патрушев заявил, что «криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление – все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, в том числе посредством интернета», передает ТАСС.

Он указал, что восприятие подобной информации несформировавшимися личностями часто приводит к асоциальному поведению, проявлению агрессии, безнравственного и хамского поведения в общественных местах.

«По этим причинам нередки, к сожалению, и случаи трагических событий, в том числе нападения подростков на своих сверстников в учебных заведениях», – констатировал он.

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