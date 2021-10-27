 

В МИД назвали политически мотивированным решение суда Амстердама по скифскому золоту

27.10.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРешение суда Амстердама по скифскому золоту основано исключительно на политических мотивах и игнорирует факты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она подчеркнула, что «вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие межу музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами».

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Сутки на Донбассе. Боевики совершили четыре провокационных обстрела – штаб ООС

16.02 / В Волгограде загорелся рынок

30.06 / “Горько!” Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине

22.07 / В МВД Украины оценили действия Зеленского при захвате заложников

02.05 / В мире: Угрожает ли Казахстану дерусификация

11.02 / В ДТП с автобусом в Норвегии пострадали пятеро россиян

02.09 / “Все шли в школу, а вы в ЗАГС”. alyona alyona показала родителей

05.11 / В Австрии сообщили сотрудничестве с ФБР по теракту в Вене

07.03 / Для жителей оккупированных территорий Донбасса разрабатывают туристический проект

22.01 / В Норвегии изобрели робота-змею, чтобы ремонтировать нефтегазовые трубопроводы под водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика