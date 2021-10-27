В МИД назвали политически мотивированным решение суда Амстердама по скифскому золоту

Решение суда Амстердама по скифскому золоту основано исключительно на политических мотивах и игнорирует факты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она подчеркнула, что «вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие межу музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами».

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.