 

Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой

27.10.2021, 16:08, Разное
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Суд в Нидерландах решил, что скифское золото, которое в 2014 году прибыло на временную выставку в страну из музеев Крыма, должно быть передано в Киев. На полуострове такое решение, ожидаемо, вызвало недоумение.

“Нами приводились, как нам кажется, безупречные аргументы о принадлежности этих предметов Крыму, крымской истории, о наличии изучения их в крымских музеях”, – цитирует РИА ФАН директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина. Он констатировал, что эти аргументы, к сожалению, не оказались в достаточной степени действенными.

“Просто потому что процесс носил исключительно политизированный характер”, – подчеркнул Андрей Мальгин.

По его словам, вердикт Апелляционного суда Амстердама можно охарактеризовать исключительно как узаконенное похищение. С такой оценкой согласен и советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он предложил повесить таблички “Украдено Украиной в Амстердаме” на том месте, где некогда выставлялось скифское золото.

Напомним, в 2014 году коллекцию скифского золота вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. Пока они выставлялись за границей на полуострове произошел референдум о воссоединении с Россией. Воспользовавшись этой коллизией суд Амстердама решил не возвращать экспонаты, а передать их Украине. Судебное разбирательство длилось несколько лет.



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