Археологи обнаружили 500 древних церемониальных объектов в Мексике

Почти полтысячи церемониальных объектов, использовавшихся в глубокой древности, обнаружили ученые из университета штата Аризона (США) по время археологических исследований на территории Мексики.

Исследовани велись на месте Агуада Феникс – древнего памятника, относящегося к эпохе майя. Его обнаружили только в прошлом году, и сейчас там ведутся активные исследования, сообщают ученые.

В данном случае удалось установить место расположения древних строений, имевших какие-то ритуальные предназначения. Они раскинулись на большой территории. По предварительным данным, объекты могли быть возведены в период между 1100 и 400 годами до нашей эры. Возможно, ими пользовались майя в ранний период существования цивилизации. Но не исключено, что обнаружены следы еще более древнего сообщества.