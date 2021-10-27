 

Археологи обнаружили 500 древних церемониальных объектов в Мексике

27.10.2021, 16:00, Новости дня
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Почти полтысячи церемониальных объектов, использовавшихся в глубокой древности, обнаружили ученые из университета штата Аризона (США) по время археологических исследований на территории Мексики.

Исследовани велись на месте Агуада Феникс – древнего памятника, относящегося к эпохе майя. Его обнаружили только в прошлом году, и сейчас там ведутся активные исследования, сообщают ученые.

В данном случае удалось установить место расположения древних строений, имевших какие-то ритуальные предназначения. Они раскинулись на большой территории. По предварительным данным, объекты могли быть возведены в период между 1100 и 400 годами до нашей эры. Возможно, ими пользовались майя в ранний период существования цивилизации. Но не исключено, что обнаружены следы еще более древнего сообщества.



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