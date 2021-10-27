“Может, Николай, а может, и не Николай был за рулем”. Отец 16-летнего водителя Infiniti заявил, что из сына “хотят сделать преступника”

Мужчина не понимает, почему о его сыне с момента ДТП не написали ничего хорошего.

“Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из них был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может, и Николай, а может, и не Николай был за рулем”, – сказал он.

Харьковский-старший добавил, что у сына “пробита башка, в которой ужасная дырка”. Мужчина пытался договориться, чтобы сына оставили в больнице скорой помощи.

Отец фигуранта ДТП не ответил, кому принадлежит Infiniti. Он прокомментировал информацию о том, что сразу после аварии в полицию было подано заявление об угоне автомобиля.

“Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял”, – уточнил мужчина.

Николай Харьковский находится в изоляторе временного содержания, в момент аварии он был трезв, водительского удостоверения у него нет. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников, отмечает Общественное.

По его словам, водитель Infiniti – студент одного из харьковских техникумов. После ДТП его доставили в больницу с диагнозом “черепно-мозговая травма, ссадины головы”, в госпитализации он не нуждался.

Контекст:

Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком “Пешеходный переход”.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении Харьковского. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным издания Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета “Таврия В” из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

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