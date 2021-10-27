Названа дата церемонии включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы

Во время мероприятия в Зал славы будут включены представители 2020, 2021 и 2022 годов. Билеты на церемонию поступят в продажу 1 ноября.

Владимира Кличко избрали для включения в Зал славы в декабре 2020 года. Церемония включения была запланирована на 14 июня 2021 года, однако мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса..

Помимо Кличко в Зал славы за 2020 год ввошли боксеры Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес, Шейн Мосли, Фрэнк Эрн, Пэдди Райан, Барбара Баттрик, Кристи Мартин и Люсия Райкер.

В Международном зале боксерской славы Владимир Кличко присоединится к своему брату Виталию, который был включен туда в 2018 году.

Контекст:

Владимир Кличко за время боксерской карьеры владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015). Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году.

Виталий Кличко, брат Владимира Кличко, в прошлом титулованный боксер, а сейчас мэр Киева, стал первым украинцем, которого приняли в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония включения Виталия Кличко в Зал славы состоялась в 2018 году.

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