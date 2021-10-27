Мэр, воспитательница, водитель трамвая и другие. В Одессе выпустили ролик с призывом привиться от коронавируса

97% сложных пациентов с COVID-19 не вакцинированы, а единственным способом защитить себя и близких является вакцинация, говорится в ролике.

“Закрывать глаза на коронавирус – это как прятаться от ливня в картонной коробке. Или ехать в горящем трамвае без водителя. Пора сменить средневековые предрассудки на доказательную медицину. Вакцинируйтесь! Не ради сертификата! А для себя и своих близких!” – отмечают герои ролика.

Они заявили, что высокий уровень вакцинации горожан – это единственный путь Одессы из красной зоны и к возвращению к обычному режиму жизни.

ВИДЕОВидео: Иа Одессит / YouTube

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Вечером 26 октября в Одессе из-за нехватки кислорода экстренно перевозили пациентов с коронавирусной инфекцией из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же коммунального учреждения – на улице Сергея Ядова.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация от коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни более 3 тыс. украинцев.

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