Бацман: Депортация нас из Грузии – позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей поддержки Саакашвили
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Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили.
Мы планировали посетить в тюрьме Михаила Саакашвили, возможно, записать с ним интервью, о чем наш МИД говорил с соответствующими органами Грузии.
Чего ты боишься, что ты скрываешь, грузинская власть, раз так нас боишься, раз так боишься гласности и света?
Источник: Алеся Бацман / Facebook
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