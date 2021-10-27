 

Бацман: Депортация нас из Грузии – позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей поддержки Саакашвили

27.10.2021, 15:40, Новости дня
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Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили.

Мы планировали посетить в тюрьме Михаила Саакашвили, возможно, записать с ним интервью, о чем наш МИД говорил с соответствующими органами Грузии.

Чего ты боишься, что ты скрываешь, грузинская власть, раз так нас боишься, раз так боишься гласности и света?

Источник: Алеся Бацман / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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