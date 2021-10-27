Актриса Анастасия Макеева публично исключила из жизни собственную подругу Евгению Машко

Анастасия Макеева раскритиковала свою подругу Евгению Машко. Последняя приняла участие в съемках передачи «Прямой эфир», где высказала свое мнение о муже артистки. Якобы Роман Мальков ограничивает круг общения Анастасии. Макеевой это не понравилось, и она высказалась о возникшей ситуации в своем инстаграм-профиле.

Пост с критикой подруги

В публикации Анастасия заявила, что не держит зла на Машко, но больше не будет ей доверять. Ведь актриса лично просила всех знакомых и друзей не участвовать в ток-шоу, касающихся ее и мужа. Но не все из них исполнили просьбу Макеевой.

Женщина заверила фолловеров, что в Интернете очень много иллюзий и лжи. А реальную жизнь в соцсети транслирует далеко не каждый артист. Анастасия считает недопустимым распространение ложной информации о знакомых и друзьях. А именно это и сделала Евгения.

Машко пожаловалась ведущему «Прямого эфира» на Романа Малькова, за которого Макеева вышла в этом году замуж. По мнению Евгении, он забирает у артистки телефон, опаивает ее чем-то и сильно ограничивает круг общения. Также в студии находилось несколько других знакомых Анастасии, подтвердивших слова Машко. Никто из них не может связаться с Макеевой, так как к телефону подходит исключительно Роман.