 

Актриса Анастасия Макеева публично исключила из жизни собственную подругу Евгению Машко

27.10.2021, 15:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анастасия Макеева раскритиковала свою подругу Евгению Машко. Последняя приняла участие в съемках передачи «Прямой эфир», где высказала свое мнение о муже артистки. Якобы Роман Мальков ограничивает круг общения Анастасии. Макеевой это не понравилось, и она высказалась о возникшей ситуации в своем инстаграм-профиле.

Пост с критикой подруги

В публикации Анастасия заявила, что не держит зла на Машко, но больше не будет ей доверять. Ведь актриса лично просила всех знакомых и друзей не участвовать в ток-шоу, касающихся ее и мужа. Но не все из них исполнили просьбу Макеевой.

Женщина заверила фолловеров, что в Интернете очень много иллюзий и лжи. А реальную жизнь в соцсети транслирует далеко не каждый артист. Анастасия считает недопустимым распространение ложной информации о знакомых и друзьях. А именно это и сделала Евгения.

Машко пожаловалась ведущему «Прямого эфира» на Романа Малькова, за которого Макеева вышла в этом году замуж. По мнению Евгении, он забирает у артистки телефон, опаивает ее чем-то и сильно ограничивает круг общения. Также в студии находилось несколько других знакомых Анастасии, подтвердивших слова Машко. Никто из них не может связаться с Макеевой, так как к телефону подходит исключительно Роман.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США

05.06 / Мнение: “Боном Ричард”. Последний причал

18.06 / Пока Канье не видит: Ирина Шейк на прогулке с Брэдли Купером в Нью-Йорке

21.05 / Мнение: Евреи умнее москвичей?

27.06 / Непосильная смысловая нагрузка

25.12 / Пожилая подруга Прохора Шаляпина оттаскала за волосы его бывшую любовницу

21.05 / Медики предупредили о вреде гарячего душа

18.05 / Названы продукты, которые помогут похудеть к лету

24.12 / «Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые показал лицо дочери с «волчьей пастью»

05.03 / Ромео без штанов. Джульетта тоже – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика