Упавшее дерево убило младенца в Московской области

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27.10.2021, 15:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Подмосковье на коляску, в которой находилась маленькая девочка, упало дерево, информирует пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась из-за порыва ветра, в результате чего дерево упало на ребенка. Отмечается, что в тот день в регионе были сильные порывы и оказалось повалено 90 деревьев.

ЧП произошло 22 октября в Талдомском городском округе. В коляске находилась девочка 2020 года рождения, она позже скончалась в больнице. Сейчас прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося.

Во время проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований закона.

«По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в лесу под Владимиром нашли тело замерзшей женщины, а рядом девочку. Отмечается, что жительница города Гусь-Хрустальный сама увела в лес свою десятилетнюю дочь. Мать и ребенка искали волонтеры и полиция. 



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