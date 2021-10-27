Упавшее дерево убило младенца в Московской области

В Подмосковье на коляску, в которой находилась маленькая девочка, упало дерево, информирует пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась из-за порыва ветра, в результате чего дерево упало на ребенка. Отмечается, что в тот день в регионе были сильные порывы и оказалось повалено 90 деревьев.

ЧП произошло 22 октября в Талдомском городском округе. В коляске находилась девочка 2020 года рождения, она позже скончалась в больнице. Сейчас прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося.

Во время проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований закона.

«По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в лесу под Владимиром нашли тело замерзшей женщины, а рядом девочку. Отмечается, что жительница города Гусь-Хрустальный сама увела в лес свою десятилетнюю дочь. Мать и ребенка искали волонтеры и полиция.