 

СМИ узнали о планах РФ увеличить запасы газа в хранилищах Германии

27.10.2021, 15:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКанцлер Германии Ангела Меркель сообщила лидерам стран ЕС, что РФ увеличит запасы газа в хранилищах Германии, однако пока свидетельств увеличения мало, сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

«Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила лидерам ЕС на прошлой неделе, что РФ взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране», – говорится в сообщении газеты Financial Times, передает РИА «Новости». 

При этом отмечается, что пока есть мало свидетельств увеличения запасов.

Во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, передача документа состоялась в резиденции главы государства – дворце Бельвю. Меркель было поручено исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Новым главой бундестага стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Согласно требованиям закона, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов. 



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