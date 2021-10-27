Российского путешественника расстроила реакция на его портрет в Эрмитаже

Российский путешественник, писатель Кирилл Смородин рассказал, что его неприятно удивила реакция пользователей Сети на его недавнюю акцию в Военной галерее Государственного Эрмитажа, во время которой он повесил в музее свой стилизованный портрет.

Смородин, известный как автор книги «537 дней без страховки. Как я бросил все и отправился колесить по миру», заявил, что ему неприятно читать о том, как люди восприняли эту акцию. Он отметил, что это была шутка, «не было никакого вандализма, порчи имущества, ничего, но почему-то появилось очень много злобных комментариев», передает «Ридус».

26 октября он сообщил в Instagram, что разместил в Военной галерее Эрмитажа свой портрет. На фотографии в посте можно было увидеть портрет писателя, одетого в шапочку и мундир некоей абстрактной армии и корчащего забавную гримасу.

«Прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался: а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте», – написал путешественник.

Пользователи Сети сочли ведущий национальный музей неподходящим местом для шуток. Смородина пристыдили за отсутствие культуры и воспитания, а также пожелали ему получить законное наказание.

Тех, кто встал на его сторону, было немного.

Портрет провисел в Военной галерее недолго – его сняли служительницы Эрмитажа. Позднее Смородин удалил и свой пост.

Ранее казанского блогера оштрафовали за катание по затопленной площади Тысячелетия у стен Кремля на сапборде.