В Москве передали под заселение 50 новостроек по реновации в 2021 году

Столичные власти делают все возможное, чтобы быстрее переселить москвичей в новые дома, построенные по программе реновации. Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию по программе планируется увеличить в три раза – до трех миллионов квадратных метров. Количество стартовых площадок, на которых будут возводить новостройки, постоянно растет.

Только в 2021 году под заселение было передано 50 новых домов общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров. Новые квартиры выбрали около шести тысяч жителей Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам

руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, для того, чтобы ускорить процесс реализации программы реновации, в этом году было подобрано 62 новые стартовые площадки, на которых можно построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья. В октябре было утверждено 10 таких территорий. Благодаря строительству новостроек на этих площадках можно будет расселить 26 старых зданий, в которых сейчас проживают 4,7 тысячи человек. На месте снесенных домов возведут новые строения.

В рамках программы возводятся не только жилые дома, но и другие объекты социальной инфраструктуры: например, детские сады и школы. Ранее сообщалось, что в квартале реновации в Пресненском районе появится новое здание общеобразовательного учреждения. Учебное заведение построят на улице Подвойского.

Еще одна школа, а также три детских сада появится в квартале реновации в районе Южное Тушино. Кроме того, в микрорайоне 10 построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и объекты научно-производственной деятельности. Проект планировки территории недавно был вынесен на общественные обсуждения на портале “Активный гражданин”.

Напомним, программа реновации была утверждена в столице в 2017 году. Речь идет о расселении 5176 домов

(порядка 350 квартир). В новостройки переедут около миллиона человек. Для реализации программы утверждены 533 стартовые площадки.