 

Москва вошла в список 100 лучших городов мира для студентов

27.10.2021, 15:14, Разное
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Также аналитики оценивали количество молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, свободы слова и безопасности, качество и доступность продуктов питания.

У каждого студента должна быть возможность учиться за границей, заявила руководитель консалтинговой компании Studee Джина Гавиланес. Она отметила, что иностранным учащимся сложно найти подходящее жилье.

В рейтинге британских аналитиков Москва заняла 84-е место. Три других российских города – Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск – оказались на 98-й, 99-й и сотой строчках соответственно.

Первое место заняла столица Японии Токио. Также в пятерку вошли Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида. Лучшим городом для студентов в Европе признан Дублин – столица Ирландии заняла в рейтинге 13-е место.

Ранее эксперты международной консалтинговой компании Resonance Consultancy поставили Москву на четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира. Аналитики оценивали туристическую привлекательность, удобство для жизни, возможности работы и ведения бизнеса и другие показатели.

В рейтинге лучших городов мира российская столица уступила лишь Лондону, Парижу и Нью-Йорку. При этом Москва опередила Токио, Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и другие мегаполисы.



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