 

Новые сибирские города построят из разобранных московских хрущевок

27.10.2021, 15:11, Разное
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Правительство одобрило сметы на строительство первых улиц и кварталов новых городов Сибири, возводящихся по предложению министра обороны России Сергея Шойгу.

Проект предусматривает экономные и экологичные решения. Речь идет о вторичном использовании строительных материалов для уменьшения парникового эффекта. Авторы предлагают использовать бетонные панели из пятиэтажных жилых домов, которые подлежат сносу в соответствии с московской программой реновации, а также бордюрные камни и старую тротуарную плитку. 

«В целях экономии бюджетных средств и заботы об окружающей среде Минстроем принято решение использовать бывшие в употреблении строительные материалы, поскольку многие из них до сих пор в отличном состоянии. Зачем их отправлять на свалку, если можно построить несколько городов?» – заметил министр строительства Ирек Файзуллин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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