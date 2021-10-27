Новые сибирские города построят из разобранных московских хрущевок

Правительство одобрило сметы на строительство первых улиц и кварталов новых городов Сибири, возводящихся по предложению министра обороны России Сергея Шойгу.

Проект предусматривает экономные и экологичные решения. Речь идет о вторичном использовании строительных материалов для уменьшения парникового эффекта. Авторы предлагают использовать бетонные панели из пятиэтажных жилых домов, которые подлежат сносу в соответствии с московской программой реновации, а также бордюрные камни и старую тротуарную плитку.

«В целях экономии бюджетных средств и заботы об окружающей среде Минстроем принято решение использовать бывшие в употреблении строительные материалы, поскольку многие из них до сих пор в отличном состоянии. Зачем их отправлять на свалку, если можно построить несколько городов?» – заметил министр строительства Ирек Файзуллин.

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