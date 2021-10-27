 

Ученые выяснили, почему пандемия COVID-19 затянулась

27.10.2021, 14:54, Разное
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Ученые из Уорикского университета выяснили, почему на длительный период затянулась пандемия COVID-19. Одной из причин является различие во взглядах на ношение масок.
В рамках проведения исследования авторы подробно описали параметры, влияющие на использование средств персональной защиты. Люди являются очень зависимыми от мнения общественности. Если введенный на официальном уровне масочный режим не стал нормой для многих, то и единицы не станут надевать это средство защиты.

В рамках научной работы специалисты хотели выяснить, существует ли четкая связь между решением людей выполнять требования властей и личными качествами. Результаты работы позволили понять, что ношение масок или же отказ от этого служит маркером «свой-чужой».

Те, кто соглашаются носить маски, более склонны к сотрудничеству в коллективах, нежели другие люди. Авторы исследования заявили, что именно государство должно нести ответственность за установление в обществе нормы об использованиях СИЗ. Маски представляют собой небольшое ограничение, но без него эпидемиологическая ситуация ухудшится и выйдет из-под контроля. Тогда правительствам придется идти на более жесткие меры.

Источник: ria.ru



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