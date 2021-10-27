 

“Приятно смотреть, когда папа на своем месте”. Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках

27.10.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущий отметил, что фото сделала его жена и коллега Катя Осадчая. Горбунов позирует в кадре, сидя на красном коврике в позе лотоса с сыном на руках.

“Приятно смотреть, когда папа на своем месте”, – прокомментировали снимки ведущего его подписчики.

https://www.facebook.com/1plus1.Gorbunov/posts/430164711810228

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. В 2017 году у пары родился сын Иван, а 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / США пообещали «никогда не признавать» Крым российским

07.08 / В Беларуси задержаны журналисты телеканала «Настоящее время»

19.01 / Байден планирует отменить указ Трампа о снятии ограничений на въезд для туристов

15.06 / В Эстонии назвали сроки прекращения финансирования русских школ

05.06 / WION – палестинцы уверены, что новое израильское правительство для них ничего не изменит

04.09 / Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги

15.10 / США призвали Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением

13.07 / Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами

01.09 / Сын врио иркутского губернатора пошел в первый класс обычной школы

13.08 / Филиппины рассказали о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика