“Приятно смотреть, когда папа на своем месте”. Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках

Ведущий отметил, что фото сделала его жена и коллега Катя Осадчая. Горбунов позирует в кадре, сидя на красном коврике в позе лотоса с сыном на руках.

“Приятно смотреть, когда папа на своем месте”, – прокомментировали снимки ведущего его подписчики.

https://www.facebook.com/1plus1.Gorbunov/posts/430164711810228

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. В 2017 году у пары родился сын Иван, а 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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