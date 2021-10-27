Минфин Украины разместил облигации госзайма на 17,2 млрд грн

Минфин разметил шесть выпусков ОВГЗ в гривне (на 6,8 млрд грн) и один в долларах (на $395 млн).

Доходность гривневых облигаций со сроком обращения от трех месяцев до шести лет составила от 9,5% до 13,10%.

Средняя ставка доходности долларовых ОВГЗ составила 3,7% (срок размещения – один год).

Контекст:

С начала года Минфин провел 41 аукцион, об этом свидетельствуют данные сайта министерства.

По состоянию на 27 октября, по данным Национального банка, объем ОВГЗ по номинально-амортизационной стоимости составляет 971,89 млрд грн. Крупнейшими держателями ОВГЗ являются банки (у них государственных ценных бумаг на 492,36 млрд грн), НБУ (312,61 млрд грн) и нерезиденты (94,73 млрд грн).

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