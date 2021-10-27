 

С начала эпидемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19

27.10.2021, 14:46, Новости дня
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“В значительной степени такого результата удалось достичь благодаря работе на опережение – когда спецслужба сработала еще на этапе “преступных намерений” и не допустила фактического хищения средств. СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупках медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом”, – говорится в сообщении.

В ходе спецопераций СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановила изготовление и продажу населению опасных для здоровья фальсифицированных средств дезинфекции.

Помимо этого, с начала эпидемии спецслужба заблокировала 3000 ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе, заблокировала “сотни попыток” фальсификации медицинских баз данных, а также разоблачила ряд схем подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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