Гонтарева об “офшорах Зеленского”: Так работал весь бизнес в Украине

“Они были не единственными – так работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому здесь претензий ни Зеленскому, ни его команде я не выдвигала бы”, – сказала она.

Экс-глава НБУ назвала “интересным” моментом фигурирующее в расследовании “отмывание $40 млн через счета компании”, к которым причастен Зеленский.

“Мне трудно сказать, прошли ли эти деньги как отмывание, были ли эти деньги заплачены компании за какую-то работу, знала ли компания, что эти деньги имели грязное происхождение. Здесь мне сложно сказать. Но показывающие документы говорят о том, что это факт, и эти транзакции были, и эти ворованные деньги “ПриватБанка” таки прошли через компанию “95 Квартала”. Знала ли сама команда о том, что эти деньги были украдены? Ну, я сомневаюсь, что она знала и это намеренно делала. Опять-таки это мои предположения”, – объяснила Гонтарева.

Экс-глава НБУ утверждает, что в свое время на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины говорила о необходимости “делать амнистию капиталов”.

“Я принесла и показала документы, что весь наш крупный и средний бизнес страны давным-давно был не только закредитован из-за границы, но и имел свою корпоративную структуру, которая базировалась на зарубежных компаниях”, – отметила Гонтарева.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников, зарегистрированным в 2012 году. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается.

Обнародование расследования “Слідства.Інфо” сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования “Офшор 95”. По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.

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