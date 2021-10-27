Трендовый аксессуар осени, который многие стесняются носить: как выглядеть настоящей модницей в шляпе

Вам нравятся шляпы, но вы не знаете, как составлять с ними образы? Многие модницы опасаются шляпок. Дескать, выглядят они чересчур претенциозно и не всегда уместно смотрятся в образах. Однако вписать этот аксессуар можно даже в повседневный аутфит. В этой статье представлена подборка удачных луков со шляпками.

Игра на контрастах

Каким бы интенсивным ни казался винный цвет, его можно легко смягчить с помощью кремовых оттенков. Так, винная шляпка гармонично смотрится с пиджаком нежного светлого оттенка.

Стритстайл

Чтобы образ со шляпкой не смотрелся чересчур вычурно, сочетайте этот аксессуар с одеждой в стиле стритстайл. Хороши комбинации с расслабленными тренчами, кожаными косухами, кедами и рваными джинсами. Выбирайте шляпку в тон, чтобы создать вертикальную линию и визуально вытянуть силуэт.

Белый тотал-лук

Конечно, наиболее универсальным цветом на осень и зиму считается черный. Но не менее элегантно смотрятся аутфиты, полностью составленные из белых вещей. Так, вы можете замиксовать мягкий объемный свитер, брюки и шляпку. Дополнить образ можно ботинками белого цвета – они в моде этой осенью.

С высокими сапогами

Надевайте замшевые ботфорты коричневого оттенка и комбинируйте их с молочным удлиненным свитером крупной вязки. Шляпку подбирайте в тон всего наряда, чтобы она не выбивалась из цветовой гаммы. Такой комплект можно дополнить объемным коричневым пиджаком такой же длины, как и свитер.

С пончо

Нет, комбинация пончо и шляпки не будет выглядеть чересчур нарочито. Собирайте лук в спокойной цветовой гаме без резких переходов. Так, пончо в приглушенных зелено-бордовых тонах хорошо смотрится со шляпой кофейного оттенка и коричневыми ботильонами из замши. Дополнят образ простые черные брюки облегающего кроя.

С жилетом

Чтобы не замерзнуть холодной осенью, многие модницы утепляют свои аутфиты меховым жилетом. Качественные жилетки не только красиво смотрятся, но и защищают от самого сильного холода. Если вы не хотите расставаться с любимым летним платьицем, надевайте поверх него теплый меховой жилет и дополняйте лук черными ботфортами. Серая шляпка станет той самой изюминкой образа в серых тонах.

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Черный тотал-лук

Осенние луки невозможно представить без черной одежды. Если вы не любите мультицветовые комплекты, выбирайте лаконичный монохром. Составляйте многослойные образы – они всегда смотрятся интереснее. Стильным дополнением станет черная шляпа из плотного материала.

Стиль инди

Чувствуете, что в душе вы городской романтик? Выбирайте наряды, которые подчеркнут вашу мечтательную и свободолюбивую натуру. Комбинируйте красную мини-юбку, черный топ и принтованный кардиган с черной шляпкой, колготками и высокими грубыми сапогами.

Повседневный шик

Шляпка впишется даже в кэжуальный образ. Просто сочетайте ее с базовыми вещами: черной косухой, черным джемпером и голубыми джинсами. Помните, что базовые вещи никогда не выходят из моды. В качестве обуви хороши коричневые ботильоны из замши.

С платьем

Образ для особых случаев. Миксуйте облегающее платье из трикотажа, замшевые ботфорты и шляпу с лентой. Чтобы лук выглядел наиболее выигрышно, собирайте комплект в одной цветовой гамме.