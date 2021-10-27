В РАН выяснили причину недоверия к прививкам от COVID

Недоверие к прививкам от коронавируса начинается из-за отсутствия общего мнения по поводу вакцинации у экспертов, конспирологии, низкого доверия к государству и СМИ, говорится в результатах опроса, проведенного Институтом психологии Российской академии наук (РАН).

«Исследователи выделяют три основные причины низкой готовности прививаться. Во-первых, это противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса среди экспертов, которое отмечают 72% опрошенных горожан. Причем среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62% указывают, что знакомые врачи не советуют им вакцинироваться», – информирует ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Еще одной причиной стало снижение доверия к социальным институтам, но вообще это тенденция общемировая, отмечается в публикации.

Третьей причиной названы защитные психологические реакции, возникающие из-за сложности оценки риска и угрозы, а также из-за конспирологических теорий. Более половины респондентов (54%) считают, что вакцинация – это лишь способ заработка фармацевтических компаний и медработников. Еще 46% граждан считают, что придумали вакцинацию «ради отвлечения населения от других проблем».

По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессор РАН Тимофея Нестика, с одной стороны, россияне хотят, чтобы государство их защитило от пандемии, а с другой – ограничения вызывают неприязнь и желание отстоять право выбора.

Он отметил, что люди массово теряют контроль над происходящим, поэтому компенсируется все поиском конспирологических объяснений.

Разделилось общество и по поводу состава препарата. Кто-то считает, что прививка на основе мертвого вирус лучше, чем синтетическая (59%). Еще 53% считают, что прививка не защитит от новых штаммов коронавируса, а лишь ухудшит состояние здоровья.

Среди принявших участие в опросе 52% согласились с тем, что вакцинация должна быть обязательной, при этом 65% не доверяют вакцинам от коронавируса, считая, что создали препараты в спешке.

Боится заболеть коронавирусом каждый третий горожанин (33%), две третьих опрошенных до сих пор больше переживают за родственников. Еще 36% респондентов считают, что для коллективного иммунитета нужна вакцинация, а 48% пришли к выводу, что для детей вакцины от коронавируса опасны. 60% согласились бы поставить прививку от COVD-19 своему ребенку.

Также исследование показало, что заставит респондентов вакцинироваться. Среди перечисленного было названо следующее: тяжесть санкций, подтверждение в независимых источниках, льготы, добровольность и наличие выбора вакцин, защита близких.

Нестик добавил, что СМИ и врачам следует больше рассказывать о процессе организации вакцинации.