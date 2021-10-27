Иммунолог объяснил, чем отличается кашель при коронавирусе

Зараженный COVID-19 при кашле выделяет мало мокроты либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.

«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <…> При этом кашель действительно приступообразный, сильный», – цитирует эксперта телеканал «Москва 24».

Отмечается, что тип кашля не обязательно говорит о заражении коронавирусом. При легком течении COVID-19 кашель может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, так как мокрота образуется из-за бактерий.

Именно только по кашлю определить коронавирус нельзя, потому что в этом случае крайне низкая точность и большая вероятность ошибки, сказал Крючков.

Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. Кашель лишь является серьезным поводом для сдачи анализов. При кашле должно быть веское подозрение на коронавирус.

«С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», – подытожил эксперт.

Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко говорил, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в РФ составляет 0,03%, а в стационарах лежат чаще непривитые.