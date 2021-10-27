МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола

Начальник управления «Т» МВД Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике предложил регламентировать в РФ оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность про нему.

«Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Оборот метанола, он никак не отрегулирован. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях… Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», – цитирует его РИА «Новости».

Он отметил, что в 2019 году был приняты изменения в закон о государственном регулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголесодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции. По словам Кима, тогда значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции.

«Однако нелегальные производства нередко в своей противоправной деятельности стали использовать в качестве основного сырья опасный для жизни и здоровья метиловый спирт. Анализ оперативной обстановки показал, что 2020 году в субъектах РФ участились случаи массового отравления с летальным исходом в том числе употребляющими метнолосодержащую жидкость под видом алкогольной продукции… Бутлегеры начали испытывать определенный дефицит и стали использовать метанол в производстве суррогатного продукта», – сказал он.

Ким рассказал, что с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости на Алтае, в Татарстане, Карелии, Мордовии, Чувашии, Ненецкой, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и в Санкт-Петербурге скончались 56 человек.

В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой об ужесточении в РФ наказания за массовое отравление контрафактным алкоголем, письмо с предложением он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает канал «360».

«Есть несостыковка [в законодательстве]. Если ты в состоянии алкогольного опьянения сбиваешь насмерть несколько человек, то можешь получить до 15 лет тюрьмы в зависимости от тяжести. А если ты продал контрафактный алкоголь, от которого умерли более 30 человек как в Оренбуржье, то самый полоток [наказания] – это 10 лет», – сказал он.

Хамзаев считает, что ответственные за отравление люди должны понимать, что будут отвечать по степени тяжести. Он обратил внимание, что ответственность за массовые смертельные отравления суррогатным алкоголем должна также нести чиновники на местах.

«Вот в Оренбургской области в деревне Красный Чабан контрафакт продавали в магазине, который на секундочку принадлежит главе этого поселения. Вы хотите сказать, что он не в курсе, что там происходило? В маленьком селе? Я никогда в жизни не поверю в это», – отметил он.

Во вторник число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 30 человек.

Ранее был арестован первый подозреваемый по делу об отравлении в Свердловской области суррогатным алкоголем Надир Мамедов. До этого суд продлевал срок задержания Мамедова.