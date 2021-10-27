 

В России одобрили одновременное введение «Спутник Лайт» и вакцины от гриппа

27.10.2021, 14:26, Разное
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По данным ведомства, доклинические исследования показали, что прививка двумя препаратами не снижает иммуногенность вакцин. Во время совмещенной вакцинации препараты должны вводиться в разные части тела, например, в правое и левое плечо, уточняет Минздрав.

«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие», — говорится в сообщении министерства.

22 октября эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что такая схема безопасна для пациентов.

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Сезонная вакцинация может защитить не только от гриппа, но и от инфаркта и даже COVID-19. 

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«Сейчас у нас есть несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно — заявила директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан. Эксперт отметила, что пациентам стоит консультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией.

По словам директора по исследованиям и разработкам компании «Петровакс» Андрея Афанасьева, совмещение вакцин — это нормальная ситуация для календаря прививок. В настоящий момент в РФ и других странах уже ведется разработка комбинированных вакцин.



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