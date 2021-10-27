 

Скандалы: «Люди, это не я, я не мог этого сделать…»

27.10.2021, 14:10, Разное
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Экс-глава Раменского района Андрей Кулаков выступил в суде с последним словом

В Подольском городском суде сегодня, 27 октября, проходят прения по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы — зампреда районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Напомним, тело молодой женщины нашли в начале мая 2019 года в салоне ее же автомобиля «Мерседес». Свою вину Кулаков не признал, а его адвокаты в ходе судебного процесса пытались доказать, что у Исаенковой были близкие отношения с другими мужчинами. Кроме того, амбициозной чиновнице незадолго до гибели поступали угрозы в секретных мессенджерах.

Что касается алиби Кулакова, то его с переменным успехом пытались обеспечить супруга и сын подсудимого, а также консьержка дома, где жил глава.

В последнем слове Кулаков был эмоционален. Он назвал выступление гособвинителей «чудовищным потоком лжи» и «оскорблением человеческого достоинства». «Люди, это не я, я не мог этого сделать… Я этого преступления не совершал», — заявил подсудимый.

Прокуроры попросили не относиться к Кулакову со снисхождением — экс-глава Раменского района не раскаялся, не извинился: «Избил, а потом задушил человека, с которым был в близких отношениях. Потом задушил и закрыл в машине. И изображал, что пытается найти Исаенкову. У Исаенковой осталась дочь, которая вынуждена жить без матери».

Дарья Федотова

Оригинал материала: «Московский комсомолец»

 

«Московский комсомолец», 25.10.21, «Невиновность экс-главы Раменского района будут доказывать с помощью игрушечного автомобиля»

Адвокаты подсудимого Андрея Кулакова принесли на прения уникальный «Мерседес»

На заседание в Подольском суде по уголовному делу экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы, адвокаты принесли …коллекционную модель автомобиля «Мерседес».

Фото: Дарья Федотова

Напомним, точно такая же иномарка, но белого цвета принадлежала зампреду Общественной палаты района Евгении Исаенковой — и именно в салоне собственного авто нашли ее труп в начале мая 2019 года.

Судя по всему, сторона защиты основательно подготовилась к прениям, которые ожидаются сегодня, 25 октября. Так, им стоило немалого труда отыскать уменьшенную модель машины именно такой марки, какая была у убитой. В итоге продать ее согласился один коллекционер из Петербурга, и то — только в чёрном цвете. А кабину, точь-в-точь повторяющую салон «Мерседеса» жертвы, изготовили за заказ на 3D-принтере.

Дарья Федотова



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