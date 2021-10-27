 

Мнение: Потери авиации США во Вьетнаме – краткий СПРАВОЧНИК

27.10.2021, 14:06, Разное
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Просто короткая сводка по потерям американской авиации в ходе вьетнамской войны.
Всего американцы потеряли во Вьетнаме 4.100 самолетов и 5.100 вертолетов (их данные), с августа 1964 года по январь 1973 года, т.е. примерно по 3 ЛА в день! Примерно 3/4 этого числа –

https://nosikot.ru/poteri-aviacii-ssha-vo-vetname-kratkij-spravochnik/

Источник: Достало



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