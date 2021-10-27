Названы продукты для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Кристен Карли пояснила о продуктах, которые нужно употреблять в пищу для укрепления иммунитета. В холодное время года особенно важно придерживаться правильного питания.

Ключом к успеху является сбалансированный и разнообразный рацион. Необходимо есть фрукты и овощи, полезные жиры, продукты из цельного зерна, специи, травы. Организм должен получать питательные вещества, чтобы присутствовали силы для борьбы с воспалительными процессами.

Овощи, травы, натуральные специи и сок цитрусовых при приготовлении блюд увеличат концентрацию фитохимических веществ. В то же время получится усилить вкус пищи без добавления соли. Рекомендуется регулярно пить зеленый чай, поскольку в нем очень много антиоксидантов, подавляющих вирусы ОРВИ и гриппа. Можно съедать умеренную дозу темного шоколада, в составе которого присутствует минимум 70% какао бобов. В этом продукте присутствуют флаванолы, а они нормализуют кровообращение.

Укрепить иммунитет помогают грецкие орехи. В них содержатся минералы, жиры, витамины, продукт прекрасно защищает от перенапряжения нервную систему. В этом списке находится и кофе, так как в напитках имеются антиоксиданты.

Противовоспалительными свойствами славится куркумин. Для приготовления пищи рекомендуется использовать индийскую куркуму. На завтрак нужно пить свежевыжатый апельсиновый сок, поскольку он помогает бороться с воспалением, пишет портал «Слово и дело».