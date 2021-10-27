Светлана Светличная несколько дней скрывалась от родственников в гостинице

Актриса Светлана Светличная несколько дней, пока ее искали, пряталась в гостинице. Она делала это из-за съемок проекта на канале «Россия-1».

Сын Светланы Светличной обратился в полицию, поскольку его мать несколько дней не выходила на связь. Оказывается, актриса попросила соседей связаться с редакцией студии Андрея Малахова, чтобы тот помог ей. Все время, пока проходили поиски, звезда фильма «Бриллиантовая рука» по просьбе телевизионщиков находилась в гостинице.

Осведомленный источник рассказал, что эта практика является обычной. До записи героя ток-шоу скрывают, чтобы его вдруг не перехватил конкурирующий канал. Светлана Светличная несколько дней лежала в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо туда.

В рамках шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым затрагивались темы непростых отношений актрисы с родственниками. Она обвинила невестку во всех бедах. Якобы именно последняя заставила ее переехать в однокомнатную квартиру. После всего случившегося сын Светличной, которого зовут Алексей, заявил, что не хочет общаться со звездной матерью, пишет портал «Политэксперт».