Если завтра война — Hill поставила под сомнение боеспособность американского флота

Боеготовность американских ВМС оставляет желать лучшего, и многие из проблем этого военного ведомства по-прежнему не решены, пишет The Hill. Как отмечает газета, дело здесь не только в том, что в последний раз флот США вёл полноценные боевые действия в 1945 году, но и в падении уровня квалификации личного состава и бюрократической волоките.



Reuters

На прошлой неделе в The Hill вышла статья, озаглавленная: «ВМС США плывёт по течению?» Однако настоящий вопрос заключается в том, готовы ли ВМС США к конфликту с противником, который вооружён не хуже американского флота, пишет The Hill.

Конечно, такой же вопрос можно задать и другим военным ведомствам: Армии, ВВС и Корпусу морской пехоты. Однако с 1945 года и армейцы, и авиаторы, и КМП несколько раз успели поучаствовать в настоящей войне. Что же касается ВМС, то их последним крупным сражением стала высадка на Окинаву в середине 1945 года.

При этом ВМС участвовали в боевых действиях в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Однако под огонь тогда попадала в основном морская авиация, морские котики и морские стройбаты, а также некоторые моряки, которые воевали на мелководье и не участвовали в колоссальных морских баталиях вроде Ютландского сражения и Мидуэя. Во время холодной войны американские подводные лодки играли в опаснейшую игру в кошки-мышки со своими советскими коллегами. Однако в США нет такого адмирала, который бы командовал флотами, которые сражались бы с другими флотами.

На данный момент Китай и РФ занимаются модернизацией своих вооружённых сил. Стратегия Трампа была направлена на предотвращение китайского вторжения на Тайвань и наступления РФ на Прибалтику. Сейчас же СМИ гадают о том, смогут ли американские военные не дать Китаю захватить остров, причём вне зависимости от того, вступят ли США в войну из-за Тайваня или нет. Тем не менее вероятность такого исхода сейчас невелика.

Мощный пожар на USS Bonhomme Richard, а также последующий разгромный отчёт об инциденте вновь подняли вопросы о компетентности ВМС. «Если ВМС не готовы к борьбе с пожаром на крупном военном корабле, то готовы ли они к борьбе в рамках крупной войны? Многие посчитают такое сравнение некорректным, поскольку в том случае речь шла лишь о 290 комбатантах. Тем не менее не стоит закрывать глаза на эту перспективу, отказываясь от её дальнейшего изучения», — отмечает издание.

Обзор боеготовности, проведённый в 2017 году, показал удручающие результаты. В его ходе были выявлены культурные проблемы, многие из которых до сих пор не устранены. При этом отмечалось, что Китай представляет «экзистенциальную угрозу» для ВМС и КМП. Итак, что же изменилось с тех пор?

Младший флотский комсостав жалуется на падение квалификации, уровня боеготовности и морального духа. Это можно понять, хотя эти мнения зачастую и основываются на каких-то отдельных наблюдениях и слухах. Но прислушиваются ли к этим сигналам наверху?

Все эти тревожные симптомы усугубляются ещё и из-за оборонного бюджета. Хотя в реальном и относительном выражении США тратят на оборону больше, чем во времена Рейгана, их силы тают. Пентагон на протяжении многих лет работает в условиях отсутствия утверждённого бюджета, полагаясь на всё новые и новые резолюции, которые мешают его поступательному развитию и эффективной трате ресурсов.

Что нужно делать? В былые времена все боевые подразделения ВМС проходили жёсткие проверки боеготовности, в то время как будущим поколениям свой опыт передавали ветераны Второй мировой и, в какой-то степени, Корейской войн.

Сегодня ничего из этого нет. Это обусловлено тем, как изменилась культура и общество; ведомствам приходится заниматься микроменеджментом по бюрократическим и политическим причинам; кроме того, флот ни разу не участвовал в крупных войнах на протяжении последних 80 лет.

Очевидно, что военно-морское образование необходимо радикально пересмотреть, уделяя больше внимание тактическим, оперативным и стратегическим вопросам в рамках развития критического мышления и аналитических навыков.

Кроме того, необходимо проверять боеготовность флотов ко всем боевым операциям, а командование должно обладать полномочиями для того, чтобы использовать сильные стороны и исправлять свои слабости.

«Будем надеяться, что ВМС не придётся вести ещё одну войну. Но если она всё же начнётся, то будут ли они отвечать требованиям и сумеют ли победить? Без досконального критического анализа ответить на этот вопрос вряд ли возможно», — подытоживает The Hill.