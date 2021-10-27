 

“На позитиве жить приятнее”. Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте

27.10.2021, 13:52, Новости дня
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Она предстала в нескольких образах: в серо-голубом тренче, который расстегнула, оголив декольте, а также в белой блузе и черной юбке-карандаш.

“Смех продлевает жизнь, и это известный факт. На позитиве жить приятнее”, – написала она.

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Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

“У тебя красивая улыбка!” – прокомментировала подписчица liudmila_zinevych.

Контекст:

Тигипко 18 октября признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе “Мисс Украина Вселенная”.

Сергей Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету.

“Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь”, – заявляла женщина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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