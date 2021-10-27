За месяц Нацполиция Украины составила 40,5 тыс. админпротоколов за отстутствие масок

За нарушение правил карантина они будут оштрафованы на сумму от 170 грн до 255 грн.

“Использование масок – правило, которое должны соблюдать все, кто находится в общественных местах, больших скоплениях людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными. Таким образом вы беспокоитесь не только о себе, но и о людях рядом”, – подчеркнули в посте.

В Минздраве напомнили, что маски должны носить все граждане, в том числе вакцинированные от COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1981408325355596

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 65,6 тыс. пациентов с COVID-19 умерли (за последние сутки – 692). Сутками ранее в стране зарегистрировали рекордные 734 смерти среди инфицированных.

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