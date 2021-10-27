 

Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием

27.10.2021, 13:52, Новости дня
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“Могу рассказать, что я теперь красивая одинокая женщина. Мы разошлись с парнем, ну как разошлись? Остались друзьями, как и все нормальные люди”, – заявила она.

Причин расставания певица не назвала.

ВИДЕОВидео: Aleksey Durnev / YouTube Контекст:

О своем романе с Кимом Астафьева сообщила в 2016 году.  Ким – сын бывшего гендиректора “Энергоатома” и Южно-Украинской АЭС Виссариона Кима. В августе 2017 года Артема Кима задержали по подозрению в хищении 27 млн грн. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4 августа Соломенский райсуд Киева отправил Кима под круглосуточный домашний арест, 27 декабря 2017 года суд оставил это решение в силе (прокуроры требовали ареста на 60 суток с правом внесения залога в 27 млн грн), писало издание “Страна”. 

В феврале 2021 года певица в программе “Світське життя” на “1+1” рассказывала, что Ким на тот момент все еще находился под следствием. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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