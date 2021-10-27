В Украине за девять месяцев вырос оборот наличных денег в кассах банков – НБУ
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Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1828,8 млрд грн, это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи наличных из касс вырос на 14,8 % и составил 1856,9 млрд грн.
В числе трех наиболее популярных кассовых операций по выдаче наличных:
по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,7%;
для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,1%;
для подкрепления операторов почтовой связи – 5,2%.
Самыми крупными источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали:
операции клиентов с использованием платежных карт – 33,6%;
торговая выручка – 32,1%;
выручка от всех видов услуг – 12,4%.
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2988360354711450
Контекст:
В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 млрд грн – это на 7,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом 4 февраля 2021 года сообщила пресс-служба НБУ.
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