 

В Украине за девять месяцев вырос оборот наличных денег в кассах банков – НБУ

27.10.2021, 13:52, Новости дня
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Объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1828,8 млрд грн, это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи наличных из касс вырос на 14,8 % и составил 1856,9 млрд грн.

В числе трех наиболее популярных кассовых операций по выдаче наличных:

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,7%;
для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,1%;
для подкрепления операторов почтовой связи – 5,2%.

Самыми крупными источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали:

операции клиентов с использованием платежных карт – 33,6%;
торговая выручка – 32,1%;
выручка от всех видов услуг – 12,4%.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2988360354711450

Контекст:

В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 млрд грн – это на 7,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом 4 февраля 2021 года сообщила пресс-служба НБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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