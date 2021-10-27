 

Джоуша о реванше с Усиком: У меня в мыслях только одно – убийство

27.10.2021, 13:52, Новости дня
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“Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Поскольку Усик – чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Но мне все равно куда ехать”, – сказал он. 

Джошуа заявил о намерении победить Усика. 

“У меня в мыслях есть только одно – это война, это убийство, это выйти и причинить боль этому парню и вынести из него душу до такой степени, чтобы он захотел сдаться”, – сказал британский боксер. 

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой. 10 октября стало известно, что ее активировали. 

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК “Олимпийский”. Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”. Бой, по его словам, может состояться в марте 2022 года


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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