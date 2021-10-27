Джоуша о реванше с Усиком: У меня в мыслях только одно – убийство

“Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Поскольку Усик – чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Но мне все равно куда ехать”, – сказал он.

Джошуа заявил о намерении победить Усика.

“У меня в мыслях есть только одно – это война, это убийство, это выйти и причинить боль этому парню и вынести из него душу до такой степени, чтобы он захотел сдаться”, – сказал британский боксер.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой. 10 октября стало известно, что ее активировали.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК “Олимпийский”. Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”. Бой, по его словам, может состояться в марте 2022 года



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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