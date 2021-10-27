 

Модель Анна Гомонова показала 6 осенних образов, в которых вы точно будете в тренде

27.10.2021, 13:48, Разное
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Осенью, в период хандры и унылой погоды, так хочется порадовать себя чем-то приятным. На помощь приходит мода – стильные луки вдохновляют и дарят заряд позитива. Модель Анна Гомонова тонко чувствует модные тенденции и умело вписывает их в свои повседневные аутфиты. Девушка продемонстрировала 6 стильных осенних образов, которые вы точно захотите повторить.

Безупречные луки на каждый день

Для дождливой осени идеален кожаный тренч. Анна выбрала тренч в молочном оттенке и надела его поверх черного мини-платья (главное фото). Девушка дополнила лук черными высокими сапогами на шнуровке.

Стильный повседневный лук: черный костюм, состоящий из топа и расклешенных брюк. Завязки на талии – тренд этого сезона.

Трикотажный костюм белого цвета – настоящая находка на эту осень. Выбирайте модели с V-образным вырезом, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Если на улице прохладно, поверх белого костюма можно надеть объемную белую куртку укороченного кроя.

Платье-пиджак Анна решила дополнить не классическими лодочками, а грубыми сапогами на шнуровке.

Модель скомбинировала базовые вещи и получила идеальный образ. Белая водолазка гармонично сочетается с укороченными голубыми джинсами и пальто миди карамельного оттенка. Довершают аутфит базовые лодочки.



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