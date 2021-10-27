Молдавия возобновила переговоры о закупке «Спутника V»
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Власти Молдавии возобновили переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V», сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V», так как для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ», передает ТАСС.
«Политические аспекты нас не интересуют. Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке», – добавила она.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на проверку эффективности «Спутника V» множеством стран.
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