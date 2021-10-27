 

В Техасе ограничили участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях

27.10.2021, 13:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГубернатор американского штата Техас Грег Эбботт подписал закон, запрещающий трансгендерным девочкам принимать участие в женских спортивных соревнованиях в государственных школах, информирует газета Washington Post.

Согласно закону, который вступит в силу 18 января, ученикам будет разрешено участвовать в межшкольных спортивных соревнованиях только в составе команд, которые соответствуют полу, указанному в их свидетельствах о рождении, передает РИА Новости. При этом измененные свидетельства будут приниматься только в том случае, если в них были исправлены канцелярские ошибки, но не в случае изменения пола в документе на законных основаниях.

По словам депутата Валори Суонсон, которая вынесла законопроект на рассмотрение, запрет необходим для обеспечения справедливости на школьных соревнованиях, а также для того, чтобы девочкам были доступны достаточные возможности для занятия спортом.

«Законопроект № 25 Палаты представителей – это одна из величайших побед за равенство девочек. Я целый год… боролась со всеми политическими и законодательными трудностями, чтобы защитить 332 тысяч девочек, занимающихся спортом в Университетской межшкольной лиге (UIL), и я очень рада, что губернатор Эбботт подписал мой законопроект», – приводит газета слова Суонсон.

Тем не менее, многие защитники ЛГБТ-сообщества резко осудили этот закон, заявив, что он дискриминирует учеников-трансгендеров и провоцирует издевательства над ними в школах.

Как информирует газета, спортивные соревнования школьного уровня в Техасе контролируются Университетской межшкольной лигой (UIL), согласно правилам которой учащиеся соревнуются в командах в соответствии с полом, указанным в их свидетельствах о рождении. Однако UIL принимает свидетельства о рождении, в которых на законных основаниях был изменен пол. Ожидается, что новый закон штата отменит это правило.

Ранее МОК решил опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде.



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